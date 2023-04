Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr Rottweil)Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht(08.04.2023)

Rottweil (ots)

Am Samstagnachmittag wurde im Zeitraum zw. 15.45 und 16.15 Uhr auf dem Kaufland-Parkplatz an der Rottweiler Saline ein geparkter Pkw angefahren. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug ein geparkter VW Golf am vorderen linken Eck beschädigt. Der Schaden am VW Golf liegt bei ca. 1500.- EUR. Mögliche Zeugen, die den Streifvorgang beobachten konnten, werden geben, sich beim Polizeirevier in Rottweil unter 0741/477-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell