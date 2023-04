Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht in der Karlstraße - Polizei bittet um Hinweise zum Verursacher

Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit geparkten Fahrzeugen und einer anschließenden Unfallflucht ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Karlstraße gekommen, wobei ein Fahrer eines Fiat Pandas vor der Karlstraße 43 gegen einen geparkten VW Golf gefahren ist und diesen noch auf einen davor geparkten Opel Astra geschoben hat. Nach den bisherigen Ermittlungen fuhr der Fahrer des Fiats im Zeitraum zwischen 22.00 Uhr und 04.30 Uhr von der Kreuzung Möhringer Straße kommend bergwärts auf der Karlstraße und prallte dabei ungebremst gegen den vor der Karlstraße geparkten VW Golf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf noch gegen einen davor abgestellten Opel Astra geschoben. An den drei Autos entstand Sachschaden in Höhe von knapp 30000 Euro. Der Fiat des Verursachers war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern, flüchtete der Fahrer des Fiats zu Fuß von der Unfallstelle. Personen, die Angaben zu dem Unfall oder dem geflüchteten Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell