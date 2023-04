Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt/Landkreis Rottweil) - Einbruch in Bäckereifiliale (06./07.04.2023)

(Hardt/Landkreis Rottweil) (ots)

Zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Weilerstraße in Hardt ist es am Karfreitag zwischen Mitternacht und 02.00 Uhr gekommen. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster zur Backstube auf. Im Inneren der Bäckerei öffneten sie mehrere Türen gewaltsam und durchsuchten Büroschränke nach Diebesgut. Hierbei versuchten sie auch, eine Trennwand durchzubrechen. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Ob Zusammenhang zu den Einbrüchen in eine Bäckereifiliale in Villingendorf und in zwei dortige Betriebe besteht, wird derzeit geprüft. Beamte des Polizeireviers Schramberg und des Kriminaldauerdienstes haben noch vor Ort die weiteren Ermittlungen und Spurensicherungsmaßnahmen übernommen. Wer im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Schramberg unter der Telefonnummer 07422/27010 in Verbindung zu setzen (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell