Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf/Landkreis Rottweil) - Einbruch bei einem Hersteller für elektronische Geräte in der Gewerbestraße (06./07.04.2023)

(Villingendorf/Landkreis Rottweil) (ots)

Ein weiterer Einbruch aus einem Industriegebiet in Villingendorf wurde der Polizei am Karfreitag gemeldet. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hebelten unbekannte Täter eine Zugangstür bei einem Hersteller für elektronische Geräte auf. Im Innern des Gebäudes wurden mehrere Schränke auf der Suche nach Diebesgut durchwühlt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen ist von einem Tatzusammenhang zu dem gemeldeten Einbruch in einen metallverarbeitenden Betrieb in der Robert-Bosch-Straße als auch zu dem Einbruch in die Bäckereifiliale in der Rottweiler Straße auszugehen. Auch in diesem Fall bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0741/477-4010 zu melden (AM).

