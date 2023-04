Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf/Landkreis Rottweil) - Einbruch in Bäckereifiliale - Zeugen gesucht (07.04.2023)

(Villingendorf/Landkreis Rottweil) (ots)

Hinweise aus der Bevölkerung erbittet die Polizei zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Rottweiler Straße in Villingendorf, der sich am Karfreitag in der Zeit zwischen 02.00 Uhr und 02.30 Uhr zugetragen hat. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand drangen mehrere maskierte Täter in den Verkaufsraum der Bäckerei ein. In den Büroräumen im Obergeschoss versuchten sie gewaltsam einen Tresor zu öffnen, was nicht gelang. Mit Bargeld in unbestimmter Höhe flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Rottweil unter der Rufnummer 0741/477-4010 entgegen (AM).

