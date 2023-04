Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Kriminalpolizeidirektion Rottweil verabschiedet langjährigen leitenden Kriminalbeamten in den Ruhestand

Bild-Infos

Download

Rottweil (ots)

Nach fast 47 Dienstjahren ist mit Rudolf Welte am vergangenen Donnerstag ein erfahrener Kriminalbeamter in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden. "Mit Rudolf Welte verlieren wir eine tragende Säule der Kriminalpolizeidirektion Rottweil bei der Bearbeitung von Kapitaldelikten. Er war stets ein kompetenter Ratgeber und wichtiger Ansprechpartner - auch für viele junge Kolleginnen und Kollegen, die in den vergangenen Jahren sehr von ihm profitieren konnten." So der Leiter der Kriminalpolizeidirektion Rottweil, Polizeivizepräsident Thomas Föhr.

Der polizeiliche Werdegang von Erstem Kriminalhauptkommissar Rudolf Welte begann im Jahr 1976 nach dem Realschulabschluss bei der Bereitschaftspolizei in Hechingen. Anschließend war Rudolf Welte fünf Jahre beim Verkehrsdienst des Polizeikommissariats Rottweil eingesetzt, bevor er zur Kriminalpolizei wechselte, zunächst in Rottweil, danach bei der Polizeidirektion Balingen. Dort ermittelte er im Bereich der Raub- und Eigentumskriminalität und der politisch motivierten Kriminalität. Nach Abschluss der Staatsprüfung für den gehobenen Dienst der Kriminalpolizei übernahm er die Leitung des Dezernates 7, Fahndung. Nach zweijähriger Umsetzung zum Führungs- und Einsatzstab leitete er im Jahr 2007 zunächst die Kriminalinspektion 2 und ein Jahr später die Kriminalinspektion 1, zuständig für Kapitaldelikte. Ab dem Jahr 2012 war er zunächst Leiter der Kriminalpolizei Balingen, nach der Polizeistrukturreform in Baden-Württemberg dann des Kriminalkommissariats Balingen. Zwei Jahre später zog es ihn zurück nach Rottweil zu der dortigen Kriminalinspektion 1. Diesem Bereich mit seinen umfangreichen Aufgaben blieb er bis zu seiner Pensionierung treu. Während seiner Laufbahn war er an mehr als 60 Sonderkommissionen und Ermittlungsgruppen insbesondere in Tötungsdelikten, teils in leitender Funktion, erfolgreich beteiligt. Rudolf Welte war Kriminalbeamter mit Leib und Seele. Bei Einsätzen war er immer mit vor Ort und arbeitete aktiv mit. Sicherlich auch wegen dieser Qualitäten war Rudolf Welte lange Jahre Mitglied der Verhandlungsgruppe der Landespolizeidirektion Freiburg. In dieser Funktion gewährleistete er die Kommunikation mit Tätern und Opfern in mehreren herausragenden Kriminalfällen.

Thomas Föhr dankte Rudolf Welte für sein außerordentliches Engagement und für seine herausragende Leistung bei der Polizei und wünschte ihm für seinen neuen Lebensabschnitt viel Gesundheit und alles Gute.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell