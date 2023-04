Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 06.04.2023- Brand eines denkmalgeschützten Ökonomiegebäudes (Schramberg-Sulgen)

Schramberg-Sulgen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 3 Uhr, ist ein denkmalgeschütztes Ökonomiegebäude in der Gartenstraße einem Feuer zum Opfer gefallen. Bei der Rettungsleitstelle gingen zunächst mehrere Anrufe wegen eines brennenden Wohnwagens ein. Beim Eintreffen der Polizeistreifen und der Feuerwehr Schramberg, die mit 11 Fahrzeuge und 60 Kameraden vor Ort waren, stand der Wohnwagen, ein daneben geparkter Fiat 500 und die Ostseite des Gebäudes bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Im nichtbewohnten Gebäude befanden sich keine Personen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf insgesamt 60.000 Euro. Die Polizei schließt eine Brandstiftung nicht aus und hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Die Beamten suchen deshalb Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Verlauf des Mittwochs und in der Nacht zum Donnerstag gemacht oder auffällige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeidirektion Rottweil unter der Telefonnummer 0741 477-0, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell