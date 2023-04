Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Geparktes Auto angefahren und abgehauen - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

Zu einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch, in der Zeit von 17.15 Uhr bis 19.30 Uhr, auf dem Parkplatz des Donauparks "TuWass" ereignet hat, bittet die Polizei um Hinweise. Auf dem Parkplatz fuhr ein Unbekannter gegen den rechten Kotflügel eines dort abgestellten schwarzen Ford Focus und richtete an dem Auto rund 3.000 Euro Sachschaden an. Ohne sich zu melden, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Tuttlingen, Tel. 07461 941-0 entgegen.

