POL-KN: (Emmingen-Liptingen/ Lkr. Tuttlingen) Motorradfahrerin kommt von der Straße ab und verletzt sich

Emmingen-Liptingen (ots)

Eine Motorradfahrerin ist am Mittwochabend, gegen 20.15 Uhr, auf der Bundesstraße 491 zwischen Emmingen und Talmühle von der Straße abgekommen. Eine 28 Jahre alte Frau fuhr mit einer Ducati Monster auf der B491 in Richtung Engen. Auf Höhe der Einfahrt zum Winkelhof kam die junge Frau in einer Kurve von der Fahrbahn ab und fuhr über die Gegenfahrbahn in einen linksseitigen Graben. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzten Frauen in ein Krankenhaus. An der Ducati entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

