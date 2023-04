Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Cafe und versuchter Einbruch in Gaststätte und Jugendtreff - Polizei bittet um Hinweise (06.04.2023)

Singen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Donnerstag in ein Cafe in der Hegaustraße eingebrochen. Die Täter warfen mit einem Stein die Terrassentür des Cafe Horizont ein und gelangten so in den Schankraum. Dort durchwühlten die Einbrecher sämtliche Schubladen und flüchteten schließlich mit der Kasse des Cafes.

Zudem haben Unbekannte in der Nacht versucht in eine Gaststätte in der Friedinger Straße und einen Jugendtreff in der Fichtestraße einzubrechen. Die Täter warfen auch hier sowohl an dem Lokal "Roter Rettich" als auch dem Jugendtreff zunächst mit einem Stein eine Fensterscheibe ein. Durch die dabei auslösenden Alarmanlagen flüchteten die Täter jedoch, bevor sie in die Innenräume gelangen konnten. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Einbrüchen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich der Gaststätten und des Jugendtreffs beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell