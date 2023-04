Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Beim Kochen eingeschlafen - Feuerwehr rückt in den Württembergerhofweg aus (05.04.2023)

Stockach (ots)

Weil ein Mann beim Kochen eingeschlafen ist, musste die Feuerwehr am Mittwochabend in den Württembergerhofweg ausrücken. Gegen 23 Uhr teilten Anwohner eines Mehrfamilienhauses einen piepsenden Rauchmelder in einer der Wohnungen mit, der Bewohner jedoch nicht öffne. Die mit vier Fahrzeugen und 21 Kräften ausgerückten Wehrmänner öffneten die Wohnungstür und fanden dort in der Küche zwei in einer Pfanne brutzelnde Hähnchenschlegel und im Wohnzimmer den schlafenden 39-jährigen Wohnungsinhaber vor. Der Mann blieb unverletzt, Sachschaden entstand ebenfalls nicht.

