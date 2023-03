Coesfeld (ots) - Ausgebrannt ist in der Nacht auf Donnerstag (30.03.23) ein Auto an der Schenkingstraße in Schapdetten. Gegen 01.30 Uhr meldete ein Zeuge das brennende Fahrzeug. Der Löschzug Schapdetten löschte den Brand. Die Polizei beschlagnahmte das Auto im Anschluss. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

mehr