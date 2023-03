Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt/ Polizei bittet um Hinweise

Coesfeld (ots)

Weil mehrere Unbekannte in Ottmarsbocholt an Häusern bettelten, meldeten sich einige Bewohner bei der Polizei. Das war am Dienstag (28.03.23) gegen 14.30 Uhr. Im Rahmen des Einsatzes stellten die Polizisten acht Osteuropäer in einem Auto fest. Während der Kontrolle entdeckten die Polizisten eine größere Summe Bargeld. Die Polizei prüft nun, ob dieses aus Straftaten stammt. Sie fragt deswegen, ob Einwohner im Bereich Senden, Ottmarsbocholt Bürger Geld an Unbekannte übergeben haben. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

