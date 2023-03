Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Wierlings Esch/ Container aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Am Wierlings Esch haben Unbekannte zwei Zugangstüren von zwei Baucontainern aufgebrochen. Zudem beschmierten sie diese mit roter Sprühfarbe. Die Tatzeit liegt zwischen 16 Uhr am Dienstag (28.03.23) und 7 Uhr am Mittwoch (29.03.23). Die Täter entwendeten nach derzeitigem Stand nichts. Einer soll ein circa 25-jähriger Mann sein. Er trug einen Anglerhut und einen Rucksack. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell