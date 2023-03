Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Darup, Westerhiege/ Frisch restaurierter Bildstock beschädigt

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

An der Westerhiege haben Unbekannte den Bildstock "Kreuzabnahme/Pieta" beschädigt. Experten restaurieren ihn aktuell. Er steht am Abzweig Am Südhang in Darup. Die Täter kratzten den noch nicht getrockneten Mörtel aus den Fugen und schmierten ihn auf die Inschriftentafel. Mitarbeitern der restaurierenden Firma gelang es, den Schaden weitgehend zu beheben.

Die Tatzeit liegt zwischen 16 Uhr am Montag (27.03.23) und 12 Uhr am Dienstag (28.03.23). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell