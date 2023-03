Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf der Friedhofstraße schwer verletzt (10.03.2023)

Radolfzell (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Freitagvormittag auf der Friedhofstraße schwer verletzt worden. Gegen 11 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit einem Mountainbike auf der Friedhofstraße. Im Bereich einer Parkplatzausfahrt bog eine 55-jährige VW Passat-Fahrerin nach links auf die Friedhofstraße ein um in Richtung Haselbrunnstraße zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Radler. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann in eine Klinik.

