Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl von Arbeitsgeräten

Hamminkeln (ots)

Zwei Akkuschrauber mit sechs zugehörigen Batterien und zwei Laubbläser mit zwei Akkus - diese Werkzeuge der Marke Makita haben Unbekannte aus einer Lagerhalle an der Straße Römerrast gestohlen.

Um in die Halle zu kommen, schlugen die Täter ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes ein. Sie durchsuchten die Halle in der Zeit zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 5 Uhr.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wesel unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell