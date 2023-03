Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Autofahrer mit unzulässig aufgemotztem Auto erwischt (09.03.2023)

Rottweil (ots)

Einen Autofahrer hat die Polizei am Donnerstagabend gegen 21 Uhr auf der Tuttlinger Straße aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten kontrollierten einen in Richtung Villingen fahrenden 23-Jährigen mit einem 2-er BMW, da das Auto durch extremen Lärm auffiel. Die Kontrolle ergab, dass der Autofahrer ohne Genehmigung diverse technische Veränderungen an seinem BMW vorgenommen hatte. So war beispielsweise eine unzulässige Rad-/Reifen-Kombination montiert, wodurch die Reifen an der Karosserie schleiften. Der Mann war für die kontrollierenden Beamten kein "Unbekannter": er war schon öfters durch ähnliche Delikte und eine rasante Fahrweise aufgefallen. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen und musste das Auto abstellen.

