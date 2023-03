Konstanz (ots) - Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 22 Uhr, und Freitagmorgen, 09 Uhr, versucht in eine Gaststätte auf der "Obere(n) Laube" einzubrechen. Der Täter versuchte mehrfach die Eingangstür der Sushi Bar aufzuhebeln, was jedoch misslang. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, denen in der ...

mehr