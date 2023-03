Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Versuchter Einbruch in Sushi Bar (08./09.03.2023)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 22 Uhr, und Freitagmorgen, 09 Uhr, versucht in eine Gaststätte auf der "Obere(n) Laube" einzubrechen. Der Täter versuchte mehrfach die Eingangstür der Sushi Bar aufzuhebeln, was jedoch misslang. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, denen in der vergangenen Nacht Verdächtiges im Bereich der Sushi Bar Iu Mi aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf den Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, zu melden.

