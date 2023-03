POL-KN: (Tuttlingen) Auffahrunfall auf der Bundesstraße 14

VS-Schwenningen (ots) - Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 14 Uhr auf der Einmündung der Bundesstraßen 27 und B 523. Ein 76-jähriger Skoda Fabia-Fahrer bog von der B 27 nach links auf die B 523 in Richtung Tuningen ab. Dabei stieß er mit einem 32-Jährigen in einem 3-er BMW zusammen, der von Schwenningen in Richtung Tuningen unterwegs war. An den beiden Autos entstand Blechschaden, der sich ...

mehr