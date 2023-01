Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Brand im Rohbau des zukünftigen Kindergartens

Nettetal-Lobberich (ots)

In den frühen Morgenstunden, gegen 02:30 Uhr, kam es auf der Karl-Egmond-Straße/Stadionstraße in Lobberich zu einem Brand. Hierbei wurden das Dach und die Fassadenwand des zukünftigen Kindergartens, die sich zur Stadionstraße hin befinden, durch die Flammen beschädigt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Haben Sie zur genannten Zeit verdächtige Personen in diesem Bereich festgestellt? Dann melden Sie dies bitte den Ermittlern der Kriminalpolizei unter folgender Rufnummer: 02162/377-0./jf (73)

