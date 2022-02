Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Zoll durchsucht in Erfurt und Gotha - Bargeld, Waffen und gefälschte Impfausweise sichergestellt

Erfurt (ots)

Im Rahmen eines bei der Staatsanwaltschaft Erfurt geführten Ermittlungsverfahrens gegen einen Erfurter Bauunternehmer wegen der Vorwürfe des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt und des Betruges durchsuchten am Mittwoch Beamt*innen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Erfurt auf der Grundlage gerichtlicher Durchsuchungsbeschlüsse mehrere Objekte in Erfurt und Gotha und das nicht ohne Erfolg. Neben zahlreichen sächlichen und elektronischen Beweismitteln im Zusammenhang mit dem Ermittlungsverfahren konnten 147.000 Euro Bargeld, sieben Waffen sowie Munition und neun gefälschte Impfausweise sichergestellt werden. Unterstützt wurden die Zöllner*innen durch Kräfte der Bundespolizei und der Landespolizeiinspektion Erfurt. Die Ermittlungen dauern an. Aus ermittlungstaktischen Gründen und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen können derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

