Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Kaminbrand löst Feuerwehreinsatz aus (09.03.2023)

Radolfzell (ots)

Aufgrund eines Kaminbrandes ist es am Donnerstagabend in der Unterdorfstraße zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Gegen 21 Uhr rückte die alarmierte Radolfzeller Wehr mit vier Fahrzeugen und 17 Mann an die Örtlichkeit aus, nachdem aus einem Kamin starker Funkenflug mitgeteilt worden war. Vor Ort hatten Bewohner das Feuer bei Eintreffen der Rettungskräfte jedoch bereits mit einem Feuerlöscher gelöscht. Nach anschließender Überprüfung des Gebäudes durch die Feuerwehr reinigte ein Schornsteinfeger den Kamin.

