Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Sachschaden nach Auffahrunfall (09.03.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Auffahrunfall verursacht hat ein Autofahrer am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der Römerstraße. Ein 62-jähriger Audi Q 7 fuhr auf der Römerstraße und bremste verkehrsbedingt ab. Ein ihm nachfahrender 37-Jähriger mit einem BMW erkannte das zu spät und fuhr auf den Audi auf. Dabei entstand an seinem Auto Blechschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Den Schaden am Q 7 schätzte die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

