POL-COE: Coesfeld, Coesfelder Berg, Bergallee, K52/ Sekundenschlaf während der Autofahrt - zwei Personen verletzt

Coesfeld (ots) - Unbekannte wollten den Gascontainer eines landwirtschaftlichen Handels an der Seppenrader Straße aufbrechen. Zwischen 15 Uhr am Samstag (25.03.23) und 10 Uhr am Montag (27.03.23) gelang es den Täter nicht, diesen gewaltsam zu öffnen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

