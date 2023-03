POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrader Straße/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots) - Am 24.03.2023, in der Zeit von 12.30 bis 13.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Inneren eines auf der Straße "Zum Krähenbusch" in Olfen geparkten Autos und entwendeten ein Radio und Sport-Equipment. In ein weiteres Auto brachen unbekannte Täter am selben Tag, in der Zeit von 17.45 Uhr bis 18.40 Uhr, auf der Selmer Straße ...

