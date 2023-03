Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick

Diebe überrumpeln Rosendahler

Coesfeld (ots)

Ein 88-jähriger Rosendahler öffnete am 27.03.23, gegen 12.30 Uhr, seine Wohnungstür nachdem es geklingelt hatte. Ein unbekannter Mann drängte sich an ihm vorbei, ging ins Wohnzimmer und setzte sich an den Tisch. Der Wohnungsinhaber drohte dem Eindringling Schläge an. Dies überzeugte den Eindringling und dieser verließ die Wohnung.

Anschließend bemerkte der 88-Jährige, dass im Schlafzimmer einige Schubladen offen standen. Entwendet wurde nach jetzigem Kenntnisstand nichts.

Er konnte die Person wie folgt beschreiben:

- männlich - ca. 1,75m groß - Ende 20 - gesetzte Figur - dunkles, glattes Haar

Ein aufmerksamer Nachbar gab an, dass er den Mann auch gesehen habe. Dieser sei in Begleitung einer Frau gewesen. Diese habe einen weißen Mantel getragen. Eine genauere Beschreibung konnte er nicht abgeben.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell