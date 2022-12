Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbruch im Mehrfamilienhaus - Täter entwendet mehrere Spielekonsolen - Die Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Am Dienstag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Dinslaken an der Magdalenenstraße.

Dabei zerstörten sie das Fenster im Schlafzimmer, um in die Wohnung zu gelangen. Danach durchwühlten sie sämtliche Räume. Zur Tatzeit befanden sich die Geschädigten nicht in der Wohnung. Es stellte sich heraus, dass die Täter mehrere Spielekonsolen mitnahmen. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, die am 06.12.2022 etwas in der Magdalenenstraße beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell