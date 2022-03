PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Kabeldiebe unterwegs +++ Pkw zerkratzt +++ Aktueller Blitzerreport

Hofheim (ots)

1. Kabel aus Rohbau gestohlen,

Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Casteller Straße, Mittwoch, 23.03.2022, 22:45 Uhr bis Donnerstag, 24.03.2022, 06:15 Uhr

(fj)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde eine Baustelle in der Casteller Straße in Hofheim - Diedenbergen von Kabeldieben heimgesucht. Die Täter betraten den Rohbau und entwendeten aus diesem bereits verlegte Stromkabel im Wert von rund 30.000 Euro. Der durch die Diebe entstandene Sachschaden ist noch wesentlich höher zu beziffern. Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

2. Kabel aus Umspannwerk gestohlen,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Rheingaustraße, Mittwoch, 23.03.2022, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 24.03.2022, 07:00 Uhr

(fj)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Hofheim Marxheim ein Umspannwerk von Kabeldieben heimgesucht. Unbekannte durchtrennten ein Zaunelement und verschafften sich so Zugang zum Grundstück. Von einer auf dem Gelände befindlichen Baustelle entwendeten die Diebe zwei große Kabelrollen. Die beiden Kabelrollen mit insgesamt 1.400 Metern Kabel haben ein Gesamtgewicht von rund 1,3 Tonnen. Die Täter entwendeten diese und entkamen unerkannt. Der Wert wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Der durch die Diebe entstandene Sachschaden ist auf etwa 500 Euro zu beziffern. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

3. Pkw zerkratzt,

Sulzbach (Taunus), Unterm Waldweg, Donnerstag, 24.03.2022, 20:00 Uhr bis Freitag, 25.03.2022, 08:30 Uhr

(fj)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der der Straße "Unterm Waldweg" in Sulzbach ein geparkter Pkw zerkratzt. Durch Unbekannte wurde ein schwarzer Skoda Karoq auf der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro.

4. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Freitag: L3265, Höhe Sportplatz Weilbach Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell