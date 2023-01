Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeuge nach Gefährdung des Straßenverkehrs gesucht

Gotha (ots)

Die Polizei Gotha sucht nach einem Geschädigten eines zurückliegenden Verkehrsunfalls im Dezember. Ein 58-jähriger befuhr am Freitag, den 09.12.2022, 12.45 Uhr, mit seinem Audi widerrechtlich den für den allgemeinen Fahrzeugverkehr gesperrten Baustellenbereich in der Fichtestraße/Seebergstraße. Ein 60-Jähriger sprach ihn auf sein Fehlverhalten an und rief die Polizei aufgrund fehlender Einsicht des Audi-Fahrers an. Daraufhin soll 58-Jährige gewendet und beschleunigt haben sowie auf den Geschädigten zugefahren sein. Dieser konnte sich nur noch durch einen Sprung zur Seite retten. Der 58-Jährige überfuhr danach eine Rotlicht zeigende Ampel, der bevorrechtigte Verkehr musste stark abbremsen, um Schlimmeres zu verhindern. Die Polizei Gotha sucht den Fahrer eines kleinen grauen Pkw, der an der Einmündung Fichtestraße/Seebergstraße zu Beginn des Baustellenbereiches eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Dieser wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0305069/2022 zu melden.(ah)

