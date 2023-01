LPI-GTH: Unter Drogen unterwegs

Arnstadt (ots) - Gleich 2 Autofahrer wurden am Samstag bei Verkehrskontrollen der Polizei erwischt, als sie ihre Autos fuhren, obwohl sie zuvor Drogen konsumiert hatten. In der Wachsenburgallee wurde ein 20-jähriger Audi-Fahrer und in der Ichtershäuser Straße ein 51-jähriger Transporterfahrer kontrolliert, beide erwartet nun ein saftiges Bußgeld. (ef) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

