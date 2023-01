LPI-GTH: Im Drogenrausch Auto gefahren

Gehren (ots) - Eine 21-jährige Dame stellte am frühen Sonntagmorgen mit Erschrecken fest, das an ihrem genutzten VW Passat, welcher in der Carl-Marien-Straße geparkt war, alle 4 Reifen zerstochen worden waren. Eine Anzeige wurde wegen Sachbeschädigung aufgenommen, die Ermittlungen laufen. (ef) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau Telefon: 03677/601124 E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de ...

mehr