LPI-GTH: Hoftor und Fassade beschädigt

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Ein Hund wurde am Samstagnachmittag gegen 14:45 Uhr an einem Fußgängerüberweg an der Bürgeraue von einem Pkw überrollt. Zuvor war eine Hyundaifahrerin von der Bürgeraue kommend in Richtung Gadollastraße abgebogen, als der Mischling unvermittelt auf die Straße lief und vom Pkw der 66-Jährigen erfasst wurde. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Zum Unfallzeitpunkt hatte der 27-jährige Hundehalter seinen Mischling nicht angeleint. ...

