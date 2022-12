Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrüger holen Bargeld ab

Neuss (ots)

Ein 93-jähriger Mann wurde am Donnerstag (22.12.), gegen circa 12:00 Uhr, von seinem vermeintlichen Sohn kontaktiert, welcher ihm berichtete, dass er in einen tödlichen Unfall verwickelt war und er der Verursacher sei. Das Telefonat sei daraufhin abgebrochen und der Grevenbroicher erhielt einen weiteren Anruf. Die unbekannte Stimme gab sich als vermeintliche Staatsanwältin aus und gab an, dass der Sohn gegen eine Kaution aus dem Gewahrsam entlassen werden würde. Der Senior sollte das Bargeld an seiner Haustür an einen vermeintlichen Mitarbeiter des Amtsgerichts übergeben.

Die unbekannte Person, welche das Bargeld abgeholt hat, wird wie folgt beschrieben: Der Mann sei zwischen 30 bis 40 Jahre alt, hat eine schlanke Statur und dunkle und leicht gekräuselte Haare. Sein Erscheinungsbild sei deutsch und er trug einen Mantel.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Vermehrt kommt es zu Anrufen von falschen Polizisten. Wir möchten Sie dringlichst darauf hinweisen:

- Die Polizei fordert kein Geld oder Wertsachen und verlangt von

Ihnen auch nicht, etwas an einem Ablageort zu hinterlegen.

- Die Polizei fordert auch kein Stillschweigen von Ihnen! - Lassen Sie sich niemals unter Druck setzen und beantworten Sie

keine Fragen zu ihrem finanziellen Stand.

- Wenn Sie unsicher sind, legen Sie unbedingt sofort auf.

Rufen Sie dann die echte Polizei unter der Nummer 110 selbst an. Benutzen Sie dazu bitte niemals die Rückruftaste. Es kann vorkommen, dass Sie dann wieder mit den Betrügern verbunden werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell