POL-KA: Weitergeleitete Pressemeldung des Polizeipräsidiums Stuttgart und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe: Nach Raubüberfällen - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart/Böblingen/Karlsruhe (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (29.07.2022) einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am 21.07.2022 ein Wettbüro in Stuttgart (siehe Pressemeldung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 25.07.2022: https://t1p.de/jbatm) sowie eine Wettbürofiliale in Böblingen am 22.07.2022 (siehe Pressemeldung des PP Ludwigsburg vom 23.07.2022: https://t1p.de/lhpip) ausgeraubt zu haben.

Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des 23-Jährigen, den sie schließlich in Karlsruhe festnahmen. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchungen in Karlsruhe und Stuttgart beschlagnahmten die Beamten Beweismaterial, das derzeit ausgewertet wird. Ob der Tatverdächtige für weitere Raubüberfälle in Frage kommt, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Der 23 Jahre alte montenegrinische Staatsangehörige, der erst kürzlich aus der Haft entlassen wurde, wurde am Samstag (30.07.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe, aufgrund einer weiteren Raubtat im Landkreis Karlsruhe, einem Haftrichter beim Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

