Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Drogenfahrten gestoppt

Landkreis Gotha (ots)

Gestern und heute Nacht wurden mehrere Verkehrsteilnehmer einer Verkehrskontrolle unterzogen. So wurde heute Nacht ein 47-jähriger VW-Fahrer gegen 01:00 Uhr in Schwabhausen kontrolliert. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. In Gotha wurde gestern Nachmittag 21-Jähriger auf einem Elektro-Roller in der Eisenacher Straße angehalten. Sein Test reagierte positiv auf THC und Kokain. Ein 23-Jähriger, ebenfalls auf einem Elektro-Roller am Nachmittag in der Eisenacher Straße unterwegs, wurde positiv auf THC, Kokain, Amphetamine und Opiate getestet. Mit allen Fahrzeugführern wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sie erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. (ah)

