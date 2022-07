Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Verdacht der Brandstiftung in Güstrow

Güstrow (ots)

Am 26.07.2022 wurde gegen 00:15 Uhr polizeilich bekannt, dass in Güstrow, auf dem Parkplatz der Berufsschule in Bockhorst, ein Fahrzeug in Flammen stand. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Güstrow gelöscht, Personen kamen nicht zu Schaden, jedoch brannte das Geländefahrzeug der Marke Land Rover vollständig aus. Neben dem Totalschaden am Fahrzeug entstand kleinerer Sachschaden an einem angrenzenden Holzzaun. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Nico Findeklee

EPHK

