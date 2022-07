POL-GÜ: Jeep Grand Cherokee vom Parkplatz entwendet

Güstrow (ots) - In Güstrow fand am 16.07.2022 in der Zeit von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr eine Versammlung unter freiem Himmel statt. Im Bereich des Bahnhofvorplatzes kamen etwa 400 Personen zusammen, um unter dem Motto "Wir sind 25.000 - Rechte Netzwerke in Justiz, Polizei und Militär zerschlagen!" zu demonstrieren. Die Demonstranten zogen über den Bereich der Innenstadt in Richtung der Fachhochschule für öffentliche ...

mehr