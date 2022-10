Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - 24-jährige Weselerin verletzte sich schwer

Hamminkeln (ots)

Am Mittwoch gegen 10.40 Uhr befuhr ein 36-jähriger Weseler mit einem PKW die Mehrhooger Straße in Richtung Mehrhoog. In Höhe eines Feldweges bremste er und blinkte, weil er dort einbiegen wollte.

Daraufhin fuhr eine 24-jährige Weselerin, die mit ihrem Wagen hinter dem 36-Jährigen fuhr, auf den PKW auf. Durch die Wucht des Aufpralls kam er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Auto eines 52-jährigen Hamminkelners zusammen.

Während die beiden Autofahrer unverletzt blieben, verletzte sich die 24-jährige Weselerin schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, in dem sie stationär verblieb.

Alle Autos mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell