Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Die Verkehrssicherheitsberater ziehen Bilanz

Kreis Wesel (ots)

Regelmäßig haben wir alle Liebhaberinnen und Liebhaber von Pedelec und E-Bikes über Trainingsmöglichkeiten an dieser Stelle informiert.

Aufgrund der hohen Anzahl an Unfällen unter Beteiligung dieser Räder, bieten unsere Verkehrssicherheitsberater schon seit mehreren Jahren zusammen mit der Kreisverkehrswacht kostenlos entsprechende Kurse an.

In diesem Jahr fanden in den Oster-, Sommer- und Herbstferien insgesamt 31 Pedelec-Veranstaltungen mit 389 Teilnehmenden in allen 13 Städten und Gemeinden des Kreises Wesel statt.

Darüber hinaus klärten die Kolleginnen und Kollegen in elf unterschiedlichen Veranstaltungen Seniorinnen und Senioren allgemein zum Thema Verkehrssicherheit auf.

Hierbei tourten die Polizistinnen und Polizisten unter anderem zu Gemeindehäusern und Seniorennachmittagen. Immer im Gepäck: Nützliche Tipps zum Beispiel auch zum Thema Rollator.

Auch im nächsten Jahr werden die Kolleginnen und Kollegen wieder Kurse anbieten und raten: Zu Ihrer eigenen Sicherheit: Machen Sie einfach mal mit und belegen Sie einen Kurs!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell