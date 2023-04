Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall am Rißtorfkreisel - insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden (05.04.2023)

Stockach (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Mittwochnachmittag am Rißtorfkreisel passiert ist. Ein 65-Jähriger war mit einem Kia auf der Bundesstraße 313 von Espasingen kommend in Richtung Stockach unterwegs. An der Auffahrt auf die Autobahn 98 bog der Mann nach links ab und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Mercedes CLA eines 55-Jährigen. An beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von je rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell