POL-PDTR: Nachtrag zu vereitelter Sprengung eines Geldautomaten

Schweich (ots) - Am Abend des 23.12.2022 wurde in der Brückenstraße in Schweich ein PKW beschädigt. Der graue Mercedes-Benz war zwischen 18:00 und 23:30 Uhr auf einem Parkplatz eines Restaurants, unweit des Kreisverkehrs am Ortseingang Schweich, abgestellt. Die Fahrerin musste bei ihrer Rückkehr feststellen, dass der linke Scheibenwischer der Windschutzscheibe abgebrochen wurde. Die Ermittlungen zum bislang unbekannten Täter dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise ...

