Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am Sonntag, den 25.12 2021, kam es auf dem Parkplatz des "Hill" Fitnesscenters in der Trevererstraße 1 in Hermeskeil, zwischen 10:54 Uhr und 13:33 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte beim Vorbeifahren einen auf dem Parkplatz parkenden Pkw der Marke Mazda. Der Fahrzeughalter war zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes nicht an dessen Fahrzeug und bemerkte den Schaden erst als er wieder zu diesem zurückkehrte. Der Schaden befindet sich an der linken Seite der hinteren Stoßstange. Aufgrund des Schadensbildes müsste es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Pkw handeln. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/ 91510 entgegen.

