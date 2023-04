Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unbekannter beschädigt mutwillig geparkten Mercedes - Polizei bittet um Hinweise

VS-Villingen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in der Vockenhauser Straße ein dort vor Gebäude Nummer 16 geparkter weißer Mercedes AMG mutwillig von einem Unbekannten beschädigt worden. Am Donnerstagmorgen, gegen 08.20 Uhr, stellte der Mercedes-Besitzer fest, dass der Wagen ringsum Eindellungen aufwies, die am Mittwochabend noch nicht vorhanden waren. Insgesamt richtete der Unbekannte durch seine Tat mehrere tausend Euro Sachschaden an dem Auto an. Die Polizei Villingen (07721 601-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

