Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Brand eines Lagerraums eines Autohauses

Höxter (ots)

Am frühen Montagabend, 09.01.2023, gegen 17:24 Uhr kam es im Höxteraner Gewerbegebiet Zur Lüre zu einem Brand.

Dieser brach in einem Lagerraum aus, in welchem Gefahrstoffe wie Lacke und Öle gelagert wurden. Durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr Höxter konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden, so dass ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindert wurde. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der Brandort durch die Kriminalpolizei zur Ermittlung der Brandursache beschlagnahmt. /buc

