POL-HX: Nach medizinischem Notfall mit Baum kollidiert

Nieheim (ots) - Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter sucht Zeugen nach einer Unfallflucht. Diese ereignete sich bereits am Donnerstag, 29.12.2022, gegen 15:10 Uhr auf der L 951 am Ortseingang der Nieheimer Ortschaft Merlsheim. Eine 19-jährige Nieheimerin fuhr zu diesem Zeitpunkt mit einem grauen Hyundai von Reelsen Richtung Merlsheim. In einer Linkskurve, welche sich unmittelbar vor dem Merlsheimer Ortseingang ...

mehr