POL-HX: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Warburg (ots) - Am Sonntag, den 08.01.2023, um 02:05 Uhr, beobachteten zwei Zeugen, wie ein männliche Person mit einer Sturmhaube in Warburg, in der Unterstraße, ein Kleinkraftrad schob. Da er sich durch die Zeugen entdeckt fühlte, ließ er das Zweirad stehen und flüchtete in Richtung Hauptstraße. Das Krad konnte an die Besitzerin zurück gegeben werden. Wer kann Hinweise auf den Täter geben, der durch die Zeugen ...

