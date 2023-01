Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Versuchte Sprengung eines Zigarettenautomaten

Beverungen (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 6. auf den 7. Januar 2023 versuchten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in Beverungen, Am Hakel, bei der Minigolfanlage zu sprengen. Vermutlich durch ein Luft-Gasgemisch wurde der Zigarettenautomat stark beschädigt. Es entstand eine Schaden von mehr 1000,- Euro. Die Täter erlangten weder Zigaretten noch Bargeld. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet diese bitte an Kriminalpolizei in Höxter unter 05271/962-0.

