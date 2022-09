Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Einbruchsdiebstahl in zwei Fällen

Gemeinde Nohfelden, OT Eckelhausen (ots)

Zu insgesamt zwei Fällen im Deliktsbereich Einbruchsdiebstahl kam es in der Nacht vom 24.09.2022 zum 25.09.2022 in der Gemeinde Nohfelden OT Eckelhausen, bei welchem die bislang unbekannten Täter an zwei unterschiedlichen Anwesen die jeweiligen Garagen/ Gartenlauben in unberechtigter Art und Weise öffneten.

Die Täter entwendeten neben hochwertigem Handwerkzeug aus der Garage des einen Anwesens auch einen Aufsitzrasenmäher aus einem in der Nähe befindlichen Anwesen. Sich des tragbaren Diebesguts angenommen, ließen die unbekannten Täter den Aufsitzmäher am Waldrand der Ortslage zurück, offenbar um das Gerät zu einem späteren Zeitpunkt zu verlasten.

Die Tatortaufnahme erfolgte in beiden Fällen durch die Polizeiinspektion Nordsaarland. Hinweise auf Personen und Fahrzeuge oder andere Umstände betreffend diese Taten sind an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Rufnummer 06871/90010 oder auch an jede andere Polizeidienststelle zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell